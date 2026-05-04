Шон Брэди оценил шансы Иана Гарри в бою с Махачевым

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шон Брэди высказался о поединке за титул между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который может состояться в августе.

«Кто победит в этом бою? Ислам переедет Иана. Всё просто. Он заставит его сдаться, я уверен», — приводит слова Брэди издание MMAJunkie.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265, Гарри победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона американца Белала Мухаммада.