Шамиль Газиев прокомментировал второе поражение подряд в UFC

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, прокомментировал поражение в поединке с австралийцем Брандо Перичичем на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

«Сейчас не лучший период в моей карьере, но я всегда оставляю в октагоне всего себя, и я продолжу это делать. UFC спасибо за мотивацию в виде бонуса», – написал Газиев в социальных сетях.

Шамилю Газиеву 36 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и три поражения.