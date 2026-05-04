Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом

Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом
Комментарии

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о предстоящем поединке за титул между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Шон – это бывший чемпион. Человек завоёвывал пояс UFC, значит, шансы есть, но очень мало. Я думаю, это будет быстрый финиш. А если не досрочная победа, то за пять раундов Хамзат его переедет. Я думаю, что Шон не сможет оказать сопротивления в борьбе и Хамзат будет над ним доминировать», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Материалы по теме
UFC 328: это будет огонь! Чимаев идёт за головой Стрикленда, Волков — за титульником. LIVE
Live
UFC 328: это будет огонь! Чимаев идёт за головой Стрикленда, Волков — за титульником. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android