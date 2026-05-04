Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о предстоящем поединке за титул между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Шон – это бывший чемпион. Человек завоёвывал пояс UFC, значит, шансы есть, но очень мало. Я думаю, это будет быстрый финиш. А если не досрочная победа, то за пять раундов Хамзат его переедет. Я думаю, что Шон не сможет оказать сопротивления в борьбе и Хамзат будет над ним доминировать», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.