Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В предварительном карде непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев проведёт поединок с бразильцем Джорденом Сантосом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн-трансляцию.

Байсангуру Сусуркаеву 25 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе одержал победу на турнире претендентской серии Даны Уайта (DWCS), после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.