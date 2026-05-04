Тим Цзю: хочу увидеть Бенавидеса против Бетербиева или Бивола

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю назвал предпочтительных соперников для непобеждённого чемпиона в трёх весовых категориях американца Дэвида Бенавидеса (32-0, 26 KO).

«Что дальше для Бенавидеса? Я бы хотел увидеть его против Бетербиева или Бивола, без разницы… Мне нравится смотреть, как он уничтожает всех в полутяжёлом весе. У него остались незаконченные дела в этом дивизионе», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Бенавидес заявил о желании провести поединок с россиянином Дмитрием Биволом в рамках полутяжёлого веса.

