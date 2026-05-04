Никита Цзю оценил шансы брата Тима в поединке с Эрролом Спенсом

Непобеждённый австралийский боксёр Никита Цзю высказался о предстоящем поединке брата Тима Цзю с бывшим объединённым чемпионом мира американцем Эрролом Спенсом-младшим.

«Это отличный бой. Оба находятся на том этапе карьеры, когда ближайший поединок является самым важным. Трудный бой для обоих. Считаю, шансы на победу — 50 на 50. Многое стоит на кону. Оба отдадут все силы», — сказал Никита Цзю в интервью YouTube-каналу Jai MacAllister.

Напомним, поединок Тима Цзю и Эррола Спенса состоится 25 июля в Австралии.

Ранее Тим Цзю и Эррол Спенс провели первую дуэль взглядов.

