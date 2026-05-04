«Будем рядом и готовы». Сусуркаев — о возможной потасовке между Чимаевым и Стриклендом

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о возможности потасовки между командами Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда в преддверии их поединка, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Конечно, мы готовы и будем рядом все. Посмотрим, что произойдёт. Шон по-любому что-то болтать будет. Хамзат так не настроен, чтобы избить его. Но когда включается, может что-то устроить», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

