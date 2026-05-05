Байсангур Сусуркаев объяснил, в чём США лучше России

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о разнице между Соединёнными Штатами и Россией.

«Экономика. Тут, я думаю, можно больше заработать. Я дома и в жизни, помимо боёв, в принципе, больше ничем не занимался и на них зарабатывал. Но в США значительно больше возможностей. Если ты известен в России, то тебя знают только в России. А если ты в Америке известен и зарабатываешь, то тебя знают во всём мире», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

