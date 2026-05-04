Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: я — единственный, кто может остановить Чимаева. Хамзат утонет в пятом раунде

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался насчёт предстоящего боя против непобеждённого 32-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Он не делает ничего такого, чего бы я не видел, и я единственный, кто может его остановить. UFC знает, что это будет война, потому что он не сможет обнимать мою ногу все 25 минут. Хамзат постарается бороться со мной, чтобы доказать, что он лучший борец, чем я. Но часть его знает, что, если он будет бороться, я включу контрборьбу и буду постоянно подниматься на ноги. Или же он просто поймёт, что не сможет повалить меня, и мы будем драться в стойке пять раундов. Тогда он будет разочарован — я буду перебивать его как захочу. Думаешь, ты крутой? Посмотрим, кто лучше освоится в глубокой воде. Ты утонешь. Думаю, это будет технический нокаут в четвёртом-пятом раунде», — сказал Стрикленд в интервью пресс-службе UFC.

