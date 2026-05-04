Сидельников: с точки зрения спорта бой Махачева и Гарри не так интересен

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался про следующего потенциального соперника чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

«Идут активные разговоры, что следующим соперником Махачева станет Иан Гарри. Тут можно посмотреть на то, что Гарри ирландец. А уже была история противостояний с ирландским бойцом. Так что определённая история присутствует. Плюс между Махачевым и Гарри были зацепки. И с медийной точки зрения этот бой был бы интересным. А с точки зрения спорта и наследия — не так интересен. В этом плане намного интереснее было бы посмотреть бой Махачева и Камару Усмана. Но если мы берём медийность и раскрутку, то UFC идёт в правильном русле. Хотя и Карлос Пратес одержал убедительную победу над Джеком Делла Маддаленой, полностью разбив соперника», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

