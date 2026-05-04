Чимаев: я избивал Стрикленда каждый день. Может, Шон обиделся на это

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, как проходили его тренировки с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

«Я избивал его каждый день, сабмитил его. Ему не нравилось тренироваться со мной. У нас был командный чат. И когда Шон узнавал, что я иду тренироваться в Xtreme Couture, он в тот же день уходил в UFC PI. А когда я ходил в UFC PI, Стрикленд шёл в Xtreme Couture. Когда я вернулся домой, Шон сразу начал плохо отзываться обо мне. Может, он обиделся, что я его избивал в зале», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.