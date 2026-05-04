Усик может подраться с Дэвидом Бенавидесом в 2027 году — Коппинджер

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой за звание чемпиона мира в тяжёлом весе между непобеждёнными боксёрами украинцем Александром Усиком и американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом в 2027 году. Об этом сообщает авторитетный инсайдер журнала The Ring Майк Коппинджер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Дэвиду, в свою очередь, 29 лет. Бенавидес дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 32 победы, их которых 26 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

