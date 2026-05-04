«Хамзат построил всю свою карьеру на образе страшного бугимена». Стрикленд — о Чимаеве

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался в адрес непобеждённого 32-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, объяснив, с чего начался их конфликт. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Однажды я пошутил про Чечню, а он воспринял это неправильно. Хамзат отправил сообщение в общий чат, начал наезжать и угрожать. Я сказал: «Слушай, давай встретимся — приходи». В итоге он не пришёл и не ответил. Чимаев построил всю свою карьеру на образе страшного бугимена»., — сказал Стрикленд в интервью пресс-службе UFC.