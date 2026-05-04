Пратес заявил о своих титульных амбициях, отказавшись от боя с непобеждённым бойцом UFC

Пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес рассказал о желании стать следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе, отказавшись от поединка против 26-летнего непобеждённого бойца UFC эквадорца Майкла Моралеса.

«Я должен стать следующим [претендентом на титул UFC]. Никто не бил двух бывших чемпионов подряд так уверенно, как я. Мне удалось сделать это, будто бы в этом ничего сложного нет. Я уважаю их, они сильные бойцы. Но с Эдвардсом, с Делла Маддаленой я справился так, будто это было проще простого. И я следующий. Никто этого не делал. Конечно, у вас есть Моралес, но Майкл никогда не дрался с бывшими чемпионами. Я победил бывших чемпионов, так что стану следующим [претендентом]», — приводит слова Пратеса портал MMAFighting.