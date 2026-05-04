Джо Роган сравнил трэш-ток Стрикленда с психологическим давлением Макгрегора в бою с Альдо

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган сравнил трэш-ток экс-чемпиона UFC в среднем весе соотечественника Шона Стрикленда, который тот использует в адрес непобеждённого 32-летнего обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, с психологическим давлением ирландца Конора Макгрегора в бою с бразильцем Жозе Альдо.

«Шон наговорил столько разного дерьма. Он дикий парень, и все эти его заявления — это психологическая война. Примерно то же самое делал Конор. То, что Макгрегор сотворил с Жозе Альдо, — он так взбудоражил его перед боем, так на него давил. Жозе был легендой. Никто не говорил о нём плохо. Все его боялись. К моменту боя Альдо был на взводе, а Конор был совершенно спокоен и улыбался», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.