«Послушайте меня как эксперта». Роган заявил, что Стрикленд может победить Чимаева

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность в том, что соотечественник Шон Стрикленд действительно может одержать победу над 32-летним чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Стрикленд — один из лучших бойцов на планете, настоящий чемпион. Шон привык к пятираундовым боям, у него феноменальная выносливость. Шон один из самых жёстких парней в ММА. Послушайте меня как эксперта: у него, как мне кажется, одна из лучших защит от тейкдаунов в спорте и недооценённый грэпплинг. У Стрикленда есть реальный шанс… Говорю вам, Шон может победить», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

