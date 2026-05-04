Фото: Хабиб вместе с Тьяго Силвой посетил матч АПЛ «Челси» — «Ноттингем Форест»

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вместе с 41-летним защитником «Порту» бразильцем Тьяго Силвой посетил матч 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между футбольными клубами «Челси» и «Ноттингем Форест», который прошёл сегодня, 4 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Ноттингема.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.