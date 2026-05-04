Уиттакер дал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер дал прогноз на предстоящий поединок между американцем Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

«Мы хотим посмотреть, на что способен Стрикленд. Судя по тому, что Шон говорит, он почти убедил меня, что справится, но я был в октагоне с Чимаевым и видел, на что этот парень способен, когда до тебя доберётся. Если вы приставите пистолет к моей голове, то скажу, что Чимаев переедет Стрикленда», — приводит слова Уиттакера аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.