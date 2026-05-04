Усик утратил лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Бенавидес вытеснил Бивола из топ-5

Авторитетный американский журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
В новой редакции рейтинга непобеждённый украинец Александр Усик утратил лидерство, уступив 33-летнему абсолютному чемпиону мира по боксу во втором легчайшем весе японцу Наое Иноуэ, который в минувшую субботу нанёс первое поражение соотечественнику Дзюнто Накатани. Также отметим, что Дэвид Бенавидес после победы над Хильберто Рамиресом вытеснил россиянина Дмитрия Бивола из топ-5.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring на 4 мая.
1. Наоя Иноуэ (33-0).
2. Александр Усик (24-0).
3. Шакур Стивенсон (25-0).
4. Джесси Родригес (23-0).
5. Дэвид Бенавидес (32-0).
6. Дмитрий Бивол (24-1).
7. Дзюнто Накатани (32-1).
8. Девин Хейни (33-0).
9. Оскар Кольясо (13-0).
10. Эмануэль Наваррете (40-2-1).