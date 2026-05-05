Стрикленд: Чимаев называет себя Борзом, а ведёт себя как трус. Мы с ним разных пород

Стрикленд: Чимаев называет себя Борзом, а ведёт себя как трус. Мы с ним разных пород
Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что считает себя совершенно иным человеком в сравнении с непобеждённым 32-летним обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Мы с Чимаевым разных пород, фундаментально разные люди. Он называет себя Борзом, а ведёт себя как трус. Когда я прихожу в зал, спаррингую с сильнейшими парнями, чтобы протестировать себя и узнать, какой я человек. Чимаев совершенно другой. Он может выбрать какого-то середнячка и выбить из него всё дерьмо, чтобы потом думать: «Я Чимаев и избил этого парня», — сказал Стрикленд в интервью пресс-службе UFC.

