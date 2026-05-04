Аналитик: Стрикленд — это наша последняя надежда

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен выразил уверенность в том, что соотечественник Шон Стрикленд является единственным, кто действительно может победить 32-летнего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их бой станет главным событием турнира UFC 328, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая.

«Стрикленд — наша последняя надежда. Он — последний рубеж обороны. Я помню, как предупреждал UFC, что русские идут… Если вы не хотите, чтобы целая толпа бородатых парней пришла и забрала все ваши пояса, единственный способ их остановить — не давать им такой возможности.

Я могу сказать вам, что эта культура — это совсем другой уровень жёсткости. Стрикленд действительно наша последняя линия обороны. Если Чимаев одолеет Шона Стрикленда, вам лучше смириться с эпохой Чимаева, потому что в ближайшее время она никуда не денется», — приводит слова Соннена журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.