«Надеюсь, что Шон победит». Алекс Перейра дал совет Стрикленду на бой с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра дал совет американцу Шону Стрикленду на бой против 32-летнего обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«До нашего с ним боя я смотрел на него иначе. Но как только Шон вышел в октагон, по лицу было видно — это был другой парень. Он воин. Мы впервые потренировались вместе уже после нашего боя. Я многому научился на тех тренировках — у него огромный опыт. Стрикленд знает своё дело. Шон постоянно движется вперёд, бросает джеб. Это его отличное оружие.

Все знают, что я буду болеть за Шона Стрикленда. Ему нужно сохранять спокойствие, продолжать двигаться вперёд, быть внимательным, остерегаться тейкдаунов, а также использовать свой джеб и фронт-кик. Я очень взволнован и заряжен на этот бой. Надеюсь, что он одержит победу», — сказал Перейра в интервью пресс-службе UFC.

UFC 328: это будет огонь! Чимаев идёт за головой Стрикленда, Волков — за титульником. LIVE
