«Если ты меня не боишься, значит, заставлю». Хамзат Чимаев — о своём ментальном настрое

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о своём ментальном настрое.

«Я люблю свою работу. Выходишь, бьёшься и сильнейший побеждает. Это меня заряжает. Можешь быть насколько угодно уверен в себе, но, когда октагон закроют, тебе придётся остаться там со мной. Если ты боишься, то хорошо. Если нет, значит, заставлю бояться. Я всегда знал, что могу побить всех. Если веришь, что ты лучший, ты побьёшь всех», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.