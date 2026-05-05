Спарринг-партнёр Чимаева оценил его работу в стойке

25-летний непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, россиянин Байсангур Сусуркаев оценил работу в стойке своего товарища 32-летнего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

«Она достаточно хорошая, учитывая, что Хамзат является базовым борцом. У него тяжёлый удар, чувствует себя в стойке нормально. Может ли он перебить Стрикленда чисто в ударке, если откажется от борьбы? 100%. Хамзат и пять раундов мог бы драться с ним в стойке. Он очень выносливый», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Напомним, Байсангур является спарринг-партнёром Хамзата и помогал ему готовиться к бою против Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда.