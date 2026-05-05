«Поднялись цены на бензин». Сусуркаев — про изменения в США при Трампе

25-летний непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, россиянин Байсангур Сусуркаев рассказал про изменения в США, которые произошли после избрания Дональда Трампа на пост президента.

«Единственное – это начались войны, с тем же Ираном. В США из-за этого цены на бензин и всё остальное поднялись. Обидно за людей, потому что идёт война и многие умирают, в том числе и дети. Но, кроме этого, ничего не поменялось в жизни», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Байсангур имеет в своём профессиональном рекорде 11 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.