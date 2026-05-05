Сусуркаев объяснил, почему UFC «списывает его со счетов»

25-летний непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, россиянин Байсангур Сусуркаев объяснил, почему UFC «списывает его со счетов».

«Да, ощущение есть. Потому что каких-то разговоров с UFC не было. Но мне это так просто кажется. Может быть, из-за того, что перед дебютом на UFC 319 было много внимания ко мне, а перед вторым поединком уже не так сильно всё было. Возможно, я просто ошибаюсь или так и есть. Кажется, что реально списывают со счетов», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Байсангур имеет в своём профессиональном рекорде 11 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

