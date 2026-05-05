О'Мэлли: я должен был драться с мелким русским Петром Яном, но он не захотел сражаться

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли рассказал, что чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян отказался проводить реванш с ним.

«Я должен был драться с чемпионом Петром Яном, мелким русским. Я победил его в прошлый раз (на турнире UFC 280 в октябре 2022 года. — Прим. «Чемпионата»), и он не захотел драться в этот раз. Хотя это был бы грандиозный бой», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Fighting.

Шон дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в марте 2015 года. Сахарок имеет в своём рекорде в ММА 19 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.