Коннор Макгрегор опубликовал пост о грядущем титульном бое Чимаева и Стрикленда в UFC

37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым двойным чемпионом в истории промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), опубликовал пост о грядущем турнире UFC 328, где в главном бою вечера за титул в среднем весе подерутся Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд.

«Очень рад предстоящему турниру UFC в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где на кону будет мой титул чемпиона в весовой категории до 185 фунтов!», — написал именитый боец на своей страничке в Х.

Напомним, Конор уже долгое время не проводит официальных боёв в промоушене, однако в последнее время всё чаще стали появляться слухи о его возвращении.

