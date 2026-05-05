«Он бьёт, чтобы лишить вас жизни». Хорхе Масвидаль высказался о Карлосе Пратесе

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о бразильском бойце полусреднего веса (до 77 кг) Карлосе Пратесе.

«Я и вправду считаю Карлоса пугающим. Он напоминает мне футболистов, которые поздно ложатся, курят, выпивают, но, когда им дают мяч, они забивают четыре гола, как Роналдиньо.

То, как он сейчас дерётся, это безумие. Он мой любимый действующий боец. Самый жёсткий парень, которого я видел. Видеть эти удары локтем после ударов коленом, после ударов локтем… Он очень пластичный, но с тяжёлыми орудиями. Никаких похлопываний, всё, что он бьёт, направлено на то, чтобы лишить вас жизни, и он делает это очень красиво», — сказал Масвидаль в подкасте Depp Waters.