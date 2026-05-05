Карлос Пратес поднялся на вторую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе

Обновился рейтинг бойцовского промоушена UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

Бразилец Карлос Пратес, на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия) победивший техническим нокаутом экс-чемпиона дивизиона австралийца Джека Делла Маддалену, поднялся на вторую строчку.

Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-10):

Чемпион – Ислам Махачев (Россия).
1. Иан Гарри (Ирландия).
2. Карлос Пратес (Бразилия).
3. Майкл Моралес (Эквадор).
4. Джек Делла Маддалена (Австралия).
5. Белал Мухаммад (США).
6. Шон Брэди (США).
7. Леон Эдвардс (Великобритания).
8. Камару Усман (Нигерия).
9. Хоакин Бакли (США).
10. Габриэль Бонфим (Бразилия).

