«Это ломает соперников». Масвидаль объяснил, почему Волкановски проиграет Евлоеву

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке за титул организации в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мне нравится Волкановски, но сейчас Мовсар на другом уровне. У него есть дополнительная передача, и именно это ломает его соперников», – сказал Масвидаль пресс-службе UFC.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.