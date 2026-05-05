Нганну: Перейра достаточно большой для тяжёлого веса

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о переходе в дивизион звёздного бразильца Алекса Перейры.

«Да, габариты имеют значение, но я считаю, что Перейра достаточно большой, чтобы выступать в тяжёлом весе. Мы не говорим о парне, который весит 90 кг. Нет, он большой парень. Обычно он гоняет примерно со 104 кг, если не больше. Ему просто нужно немного набрать. В день боя он и Ган могут весить одинаково. Сириль около 111 кг. И Перейра недалеко от этого веса. Ему просто нужно немного набрать… Он тяжеловес, которому приходилось много гонять в полутяжёлый вес. И он много гонял в средний вес, это была историческая весогонка», — сказал Нганну в подкасте Pound-4-Pound.