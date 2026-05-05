Даниэль Кормье оценил победу Карлоса Пратеса над Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу бразильца Карлоса Пратеса в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

«Он побил бывшего чемпиона в лице Джека Делла Маддалены, и, ребята, это было жёстко. Жёстко. Когда я смотрел бой, то думал: «Как это возможно?» Потому что я никогда не видел, чтобы Джека так избивали.

Я считал, что стиль Джека Делла Маддалены доставит реальные проблемы Пратесу. А их вообще не было. Его мощь, его колени, его способность начинать атаки, его спокойствие… Карлос Пратес – безумец, но я никогда не видел его таким спокойным в бою. То, как он подбирал удары, как он выжидал, как пробивал коленями, в корпус, в голову… Это было почти тяжело смотреть», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.