Теренс Кроуфорд отреагировал на анонс боя Тима Цзю и Эррола Спенса

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал анонс поединка между австралийцем Тимом Цзю и соотечественником Эрролом Спенсом-младшим, который состоится 25 июля в Австралии.

«Эррол Спенс, здорово видеть, что ты вернулся. Приступай к делу, а я буду болеть за тебя», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Эрролу Спенсу 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2019-м – объединённым чемпионом. Всего на его счету 28 побед (22 – нокаутом) и одно поражение.

