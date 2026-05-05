Фрэнсис Нганну объяснил, почему Ган может создать проблемы Перейре в бою

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке за временный титул организации между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Его передвижения — это большая проблема. Сириль очень терпеливый, он будет двигаться, будет пытаться заставить Перейру нервничать, будет выбрасывать удары, которые могут и не нести урона, но сбивают с толку, потому что это не будет давать сокращать дистанцию. А когда вас сбивают с толку, вы начинаете совершать много ошибок, делать глупости», — сказал Нганну в подкасте Pound-4-Pound.