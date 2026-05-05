Кормье: Пратес готов к бою за титул UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о перспективах бразильского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Карлоса Пратеса.

«Победа Пратеса над Делла Маддаленой навела меня на две мысли. Во-первых, Пратес готов к бою за титул UFC. Во-вторых, он учится.

Мы наблюдаем за бойцами, старыми, молодыми, и, когда они попадают в главное событие, им нужно заявлять о себе. Им нужно доказывать людям, что они к этому готовы. Не просто поучаствовать в карде, а навязать конкуренцию, учитывая внимание к главному бою. Это не одно и то же. Драться в карде и драться, зная, что все пришли ради вас, это не одно и то же», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.