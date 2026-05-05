Сусуркаев: американцы готовы помочь только на словах. А на деле — слабые

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев, тренирующийся в США, высказался о разнице в менталитете россиян и американцев.

«Мне нравится простота американцев, очень это нравится. Но при этом они готовы помочь тебе только на словах, а на деле – слабые. При этом, будучи звездой или простым человеком, американцы могут 30 минут поговорить с тобой. Но когда уже всё доходит до дела, они не готовы, ноль помощи. Хотя есть несколько американцев, которых я хорошо знаю и которые помогали мне», — сказал Сусуркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

