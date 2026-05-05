Сехудо объяснил, что нужно сделать Перейре для победы в бою с Ганом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«В бою с Томом Аспиналлом мы увидели, как парень со смертельной мощью в руках был сбит с толку Сирилем Ганом, поскольку тот двигался из стороны в сторону, наносил комбинации и навязывал конкуренцию в разменах.

Я чувствую, что в этом бою человеком, который должен будет навязывать драку, является Алекс Перейра. Потому что Сириль Ган будет двигаться и делать это на протяжении пяти раундов. Нганну в бою с ним пришлось прибегнуть к борьбе. Хотя люди забывают, что Сириль Ган также владеет грэпплингом. Возможных сценариев много», — сказал Сехудо в подкасте Pound-4-Pound.