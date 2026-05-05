Бой Рафаэля Физиева и Мануэля Торреса состоится на турнире UFC в Азербайджане

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира, который состоится 27 июня в Баку (Азербайджан).

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев сразится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Рафаэлю Физиеву 33 года. Уроженец Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и пять поражений.

Мануэлю Торресу 31 год. Мексиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Материалы по теме Бадаев объяснил поражение Физиева в бою с Руффи на UFC 325

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал поражением нокаутом на турнире UFC 325