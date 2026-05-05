Шара Буллет выступит на турнире UFC в Азербайджане

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира, который состоится 27 июня в Баку (Азербайджан).

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретится с бразильцем Мишелем Перейрой.

