Международная федерация ММА восстановит членство Союза ММА России

Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Об этом в социальных сетях сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Победители Первенства России (12-17 лет), которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях IMМAF под флагом России уже в этом году. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты.

Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.