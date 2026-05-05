Пётр Ян начал подготовку к следующему бою в UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян начал подготовку к следующему бою. Об этом сообщили в команде бойца.

«Пётр начал подготовку к следующему бою. Дата пока не назначена. В приоритете — третий бой с Двалишвили», — приводит слова члена команды Яна издание ТАСС.

Петру Яну 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В 2020-м стал чемпионом организации, в 2025-м – двукратным чемпионом. Всего на его счету в престижнейшей бойцовской организации мира 12 побед и четыре поражения.

