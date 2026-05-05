Фрэнсис Нганну дал прогноз на бой Усик — Верхувен

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном, который состоится 23 мая в Гизе (Египет).

«Усик победит. Возможно, это будет не технический нокаут, а решение… Сколько раундов? 10 или 12? Вопрос в том, сможет ли Рико выдержать 10 раундов против Усика. Он кикбоксёр. Склоняюсь к судейскому решению. Давайте дадим ему шанс», — сказал Нганну в подкасте Pound-4-Pound.

Ранее Усик объяснил, в каком случае откажется от трилогии с Тайсоном Фьюри.

