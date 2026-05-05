Магомед Курбанов спустя год простоя сразится за чемпионство WBC

30-летний бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов проведёт свой следующий поединок 29 мая в столице Узбекистана Ташкенте, о чём сообщила пресс-служба промоушена RCC Boxing.

Свой последний бой Магомед провёл 5 июня 2025 года, где раздельным решением проиграл Павлу Сосулину.

Соперником россиянина на вечере бокса, организованном Raizd Boxing, станет чемпион Азии по версии WBC, китайский боксёр Тонгуэй Ли. Мероприятие пройдёт на «Хумо Арене». Бойцы подерутся за чемпионство WBC Eurasia.

В главном бою вечера состоится поединок между бывшим чемпионом мира по версии WBO в полулёгком весе и двукратным олимпийским чемпионом из Кубы Робейси Рамиресом и чемпионом мира среди юниоров 2011 года Асрором Вохидовым из Таджикистана.