Шакур Стивенсон: поединок Бетербиева и Бенавидеса получился бы огненным

Непобеждённый чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон выступил за организацию поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дэвидом Бенавидесом и россиянином Артуром Бетербиевым.

«Я бы тоже хотел увидеть поединок Бетербиева и Бенавидеса, считаю, что это будет огненный бой», — написал Стивенсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Дэвиду Бенавидесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2017 году стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в 2019-м – двукратным чемпионом во втором среднем весе, в 2025-м – чемпионом в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в 2026-м – объединённым чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).