«Шанс один». Экс-чемпион АСА объяснил, как Шон Стрикленд сможет победить Хамзата Чимаева

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров сделал свой прогноз на поединок за чемпионство в среднем весе UFC между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Шансов у Стрикленда немного. Точнее шанс один… Если только сам Чимаев подойдёт к бою в плохом состоянии или самочувствии, что-то с ним будет не так. Может быть, заболеет. Только в этом вижу шансы Стрикленда. А если сравнивать уровни бойцов, Чимаев намного превосходит Стрикленда. Чимаев намного мощнее физически, а про уровень борьбы вообще нет смысла говорить. На эту потрясающую борьбу Шон не найдёт ответа. Даже дю Плесси мог переводить Стрикленда, а что говорить про Чимаева. Все помним, что Хамзат сделал с дю Плесси», — сказал Гончаров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

