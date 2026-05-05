«Это просто маркетинг». Волков — о поединке Алекса Перейры и Сириля Гана

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о поединке Сириля Гана и Алекса Перейры на турнире в Белом доме за временный титул в тяжёлом весе.

«Неважно, кто победит. Если выиграет Сириль Ган, он победит звезду UFC. Он выйдет на следующий медийный уровень. Если выиграет Алекс Перейра, он завоюет третий титул в карьере, и у него всё будет хорошо. В любом случае, UFC выиграет от этого боя. И это точно не будет скучный бой, но это не настоящий титульный бой. Это скорее медийный бой.

[Ган] никогда не был под давлением [борца]. У него никогда не было такого парня, как Кёртис Блейдс, который мог бы перевести его, удерживать некоторое время, а затем избивать, нанося хорошие удары внизу. Мы никогда не видели его в этой позиции. Возможно, такое было со мной в третьем раунде, но я вообще не борец. UFC даёт ему довольно комфортных соперников. И Алекс Перейра — тоже кикбоксёр, и мы тоже не видели его с хорошими борцами. Этот бой хорош для них обоих.

Алекс Перейра, безусловно, очень талантлив и показывает безумные выступления. Но, честно говоря, в его предыдущем бою, до того как он выиграл, он проиграл [Магомеду] Анкалаеву. Затем он взял реванш у Анкалаева, но я был в том лагере, и у Анкалаева были сломаны рёбра. Он был слишком самоуверен, выходя в клетку. И Алекс Перейра, вероятно, знает это, поэтому он так сильно давит. Он проиграл парню, затем бьёт его со сломанным ребром, а теперь хочет подняться на категорию выше, где никогда не дрался, и ему дают титульный бой. По логике, в этом нет никакого смысла. Это просто маркетинг. Это не более чем количество подписчиков и фанатов. Возможно, это хорошо для UFC, возможно, больше людей будут смотреть этот бой, возможно, они сделают это мероприятие на лужайке Белого дома более громким, но это не имеет никакого отношения к настоящему чемпиону», — приводит слова Волкова издание MMA Fighting.

