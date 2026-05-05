Царукян приобрёл «Порше» за 22+ млн рублей и прыгнул с машины в бассейн

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Царукян выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показал свою новую машину.

На видеоролике видно, как Арман задним ходом подъехал по газону к бассейну на автомобиле Porsche 911 GT3 RS (992), стоимость которого начинается от € 266 600 (около 23,5 млн рублей). Затем боец вышел из салона машины с бургером и энергетиком в руках, оставил пищу на крыше автомобиля, разделся и прыгнул в искусственный водоём с карбонового спойлера.

Свой последний поединок в UFC Арман провёл в ноябре 2025-го и досрочно победил Дэна Хукера. Затем Царукян провёл череду схваток в промоушене RAF.