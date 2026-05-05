Ислам Махачев готовится к поединку в UFC с двумя олимпийскими чемпионами по борьбе

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев готовится к своему следующему поединку в промоушена Даны Уайта с двумя олимпийскими чемпионами по борьбе.

«Это первый сбор. Здесь большая команда. Есть и олимпийские чемпионы по борьбе Тажудинов и Жамалов», — приводит слова одного из представителей команды Ислама ТАСС.

27-летний Разамбек Жамалов, родившийся и выступавший за Россию, а позже ставший представителем Узбекистана, является олимпийским чемпионом по вольной борьбе в категории до 74 кг 2024 года. Также он — двукратный чемпион России, победитель индивидуального Кубка мира 2020 года, а также первенств мира и Европы 2019 года среди борцов до 23 лет.

23-летний Ахмед Тажудинов, представляющий Россию и Бахрейн, — Олимпийский чемпион 2024 года до 97 кг, двукратный чемпион Азии 2023-2024, чемпион мира 2023, чемпион Азиатских Игр 2023.

Официального объявления о следующем сопернике Ислама до сих пор нет. Его бой планируется на июль 2026 года.