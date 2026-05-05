Александр Волков: вообще не понимаю политику UFC в отношении меня

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о своём положении в промоушене Даны Уайта.

«Честно говоря, я вообще не понимаю политику UFC в отношении меня, потому что иногда слышу разные вещи о своём будущем в UFC. Ситуация такова, что UFC даёт мне соперников, чтобы проверить — готовы ли они к титулу UFC или нет. Так было и с [Жаилтоном] Алмейдой. У него была хорошая победная серия, они поставили его на бой со мной, а после следующего боя уволили. Поэтому просто иду своим путём. Просто пытаюсь показать всем, что становлюсь всё лучше и лучше. Я готов к любым боям», — приводит слова Волкова издание MMA Fighting.