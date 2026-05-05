Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков: вообще не понимаю политику UFC в отношении меня

Александр Волков: вообще не понимаю политику UFC в отношении меня
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о своём положении в промоушене Даны Уайта.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Честно говоря, я вообще не понимаю политику UFC в отношении меня, потому что иногда слышу разные вещи о своём будущем в UFC. Ситуация такова, что UFC даёт мне соперников, чтобы проверить — готовы ли они к титулу UFC или нет. Так было и с [Жаилтоном] Алмейдой. У него была хорошая победная серия, они поставили его на бой со мной, а после следующего боя уволили. Поэтому просто иду своим путём. Просто пытаюсь показать всем, что становлюсь всё лучше и лучше. Я готов к любым боям», — приводит слова Волкова издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Лёгкие деньги или тяжёлый вызов для Чимаева? Чем Стрикленд может удивить чемпиона
Лёгкие деньги или тяжёлый вызов для Чимаева? Чем Стрикленд может удивить чемпиона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android